Vittorio Sgarbi candidato alle Elezioni europee con Fratelli d'Italia: ho una dote di voti riconoscibili

Vittorio Sgarbi sarà candidato alle elezioni europee con Fratelli d’Italia. Lo dice all’AGI lo stesso critico d’arte, che a febbraio scorso si è dimesso da sottosegratario al Mic in seguito a lunghe polemiche per delle consulenze e un dipinto conteso. Sgarbi precisa che non è stato ancora deciso dove verrà candidato e che la candidatura, «che era naturale», è stata decisa dopo una conversazione con Giorgia Meloni.

«La volontà di candidarmi è stata dei vertici del partito, di Meloni, Donzelli e La Russa, con cui ho parlato e a cui ho dato la mia disponibilità». Lo spiega all’ANSA Vittorio Sgarbi, confermando che correrà alle Europee con Fratelli d’Italia, a quasi tre mesi dalle sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura, avvenute il 9 febbraio dopo un colloquio con la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. In quei giorni, nel pieno delle polemiche per le sue consulenze e dopo la delibera dell’Antitrust che definiva le attività «incompatibili» con il ruolo di governo, il critico d’arte non escludeva una candidatura alle Europee.