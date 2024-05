Elezioni europee, Conte sfida la Meloni: "Confrontiamoci in tv da Mentana"

«Il confronto tv che Meloni e Schlein hanno apparecchiato da mesi in Rai è stato giudicato lesivo della parità di trattamento rispetto alle altre forze politiche che partecipano a questa competizione elettorale per le europee». Così su facebook Giuseppe Conte, presidente M5s. «Con una legge elettorale che prevede un sistema proporzionale puro, per cui ogni forza politica corre per sè, questo confronto mirava a polarizzare il voto, a scapito di tutte le altre proposte politiche», aggiunge.

"Insomma, si è provato a ingannare gli elettori, un pò come con le finte candidature dei leader che purtroppo troveremo nelle schede elettorali per racimolare qualche voto in più. Spiace che ci sia stato bisogno di una pronuncia dell’Agcom a tutela della libera e completa informazione dei cittadini, quando sarebbe bastato un pò di buon senso e di rispetto verso gli elettori, che non meritano queste furbate», osserva.