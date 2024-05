Bufera sul ministro Lollobrigida: "Meno guerre se cene ben organizzate, è polemica"

Fanno nuovamente discutere le parole associate al cibo del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, stavolta in associazione con gli scenari di tensione globale. «Quanto è importante la convivialità nella nostra vita. Quanto è importante stare a tavola, discutere, ragionare, bere un bicchiere di vino, dialogar. Quante guerre non ci sarebbero state di fronte a cene ben organizzate?», si domanda Lollobrigida parlando con l’agenzia Vista ieri sera a margine di una evento al Foro Italico in concomitanza con gli Internazionali di Tennis.

Le parole del ministro hanno sollevato la polemica politica e le reazioni social. Il leader del M5s Giuseppe Conte attacca: «Non possiamo far ridere il mondo in un momento così drammatico. Mentre rischiamo la Terza Guerra Mondiale e in Medioriente è in atto un massacro noi al governo abbiamo questi 'patriotì, che anzichè impegnarsi e battersi su tavoli politici, credono di poter risolvere tutto su tavole ben imbandite». Sibillino il leader di Italia Viva Matteo Renzi: «Oggi, con l’ennesima uscita, un ministro del governo Meloni ha trovato la soluzione per difendere il made in Italy: più cene organizzate, meno guerre. Pensavamo che per affermare le ragioni della politica e della pace servisse un esercito europeo, una difesa e una diplomazia comune, un presidente della Commissione eletto direttamente. Abbiamo sbagliato, bastava un buon catering».