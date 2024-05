Giorgia Meloni: "No a teoria gender nelle scuole e a chi vuole favorire la maternità surrogata"

«Ci opporremo a chi vuole mettere in discussione la famiglia, quale pilastro della nostra società, a chi vuole introdurre la teoria gender nelle scuole, a chi intende favorire pratiche disumane come la maternità surrogata» perchè «nessuno mi convincerà mai si possa definire progresso consentire a uomini ricchi di comprare il corpo di donne povere, o scegliere i figli come fossero prodotti del supermercato».

Lo dice la premier Giorgia Meloni in un collegamento video alla kermesse di Vox a Madrid per poi aggiungere che «non è progresso, è oscurantismo, e sono fiera che al parlamento italiano sia in approvazione, su proposta di Fratelli d’Italia, una legge che vuole fare dell’utero in affitto un reato universale, cioè perseguibile in Italia anche se commesso all’estero».