Meloni: "Il premierato? Se non passa, non mi importa". E su Toti: "Solo lui sa cosa è meglio per la Liguria"

«Non mi fa paura l’idea del referendum e non lo considererò mai un referendum su di me ma sul futuro del Paese». Così Giorgia Meloni a «In mezz'ora" parlando del referendum sul premierato. Invitata a commentare la sua recente dichiarazione sull'esito della riforma, «o la va o la spacca», Meloni ha risposto: " Mi chiedono se non passa il referendum è un problema...chissene importa. Sono pronta a dimettermi qualora venisse bocciato il referendum? No. Io arrivo alla fine dei 5 anni e chiederò agli italiani di essere giudicata. Se la riforma non passa gli italiani non l’avranno condivisa. Tutto il resto sono speranze della sinistra».

"Non ho avuto modo di parlare con Giovanni Toti, come si può ben immaginare. Per me è molto difficile così riuscire ad avere un’idea compiuta su questa storia. Quello che posso dire a monte è che per il futuro mi piacerebbe per qualsiasi italiano, non solo per Toti, che non passino mesi tra la richiesta di una misura cautelare e la sua esecuzione. Aspettare mesi e poi applicarla in campagna elettorale complica la vicenda" ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di "In mezz'ora" su Raitre, in merito all’inchiesta in Liguria che ha portato ai domiciliari il presidente della Regione Giovanni Toti. "Solo Giovanni Toti conosce la verità, io l’ho conosciuto per essere una persona che ha avuto a cuore la sua regione e i suoi cittadini e penso che lui sia nelle condizioni di valutare cosa sia meglio per la regione", ha aggiunto Meloni.