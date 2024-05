Tajani avverte Salvini: "In Ue nessun accordo con la Lega finché è con Id". Ecco cos'è "Identità e democrazia"

«Finché la Lega sarà con Id, nessuno farà accordi con la Lega. Nel Ppe non lo vogliono fare, non vogliono fare un governo con forze anti-europeiste. La Lega è già diversa, ma sta dentro quella famiglia».

Così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani durante un evento a Milano. «L'unica coalizione alternativa ai socialisti è quella con popolari, conservatori e liberali. Se la Lega se ne va, potrebbe entrare a far parte della maggioranza. Noi saremmo favorevoli», ha aggiunto.

Che cos'è Identità e Democrazia (Id)

Identità e Democrazia (ID) è un gruppo politico europeo che raggruppa partiti nazionali di orientamento di destra e estrema destra. Fondato nel giugno 2019, si focalizza su tematiche come il nazionalismo, l'opposizione all'immigrazione, e il sovranismo, promuovendo una visione critica verso un'ulteriore integrazione europea.

Questo gruppo, attivo nel Parlamento Europeo, si propone di influenzare la politica europea in favore della sovranità degli stati membri e contro le politiche centraliste dell'UE. Tra i suoi membri figurano partiti come la Lega in Italia, il Rassemblement National in Francia e, fino a qualche giorno fa, l'AfD in Germania (espulso dopo alcune dichiarazioni ritenute "estremistiche"), che condividono l'idea di un'Europa delle nazioni piuttosto che un'unica entità sovranazionale.