Vannacci e lo spot elettorale per le europee. In un video evoca la X Mas e scoppia il caso

Nuovo caso Vannacci sulla campagna elettorale per le europee. A far discutere questa volta è uno spot elettorale circolato sui social tra i sostenitori del generale e poi pubblicato - in una nuova versione - dallo stesso Vannacci che invita a mettere una 'decima' sulla scheda elettorale. E il riferimento, neanche tanto velato, all'unità militare nata sotto il fascismo (la X Mas) fa insorgere le opposizioni e prendere le distanze anche a Noi Moderati di Maurizio Lupi, mentre la Lega difende il proprio candidato. Nel video il generale, in piedi e con il tricolore che sventola alle spalle, si rivolge agli elettori: l'8 e il 9 giugno "sull'apposita scheda fate una 'decima' sul simbolo della Lega - dice incrociando le dita ad X - e scrivete Vannacci e li travolgeremo tutti con una valanga di voti. Per cambiare questa Europa che non ci piace".

E' un atto "assurdo e inaccettabile che offende profondamente la memoria storica e il rispetto per le vittime del nazifascismo", va all'attacco il portavoce di Europa Verde e deputato di Avs Angelo Bonelli. "Vannacci getta la maschera ed evoca la Repubblica sociale", dice dal Pd Piero De Luca mentre il leader di +Europa Riccardo Magi ricorda che "la legge italiana vieta l'apologia di fascismo". "E' vero che la X Mas ha compiuto grandi imprese militari - sottolinea anche il leader di Nm Lupi - ma ha scritto pagine terribili nella storia sociale e politica dell'Italia e non può essere considerata un simbolo nazionale. Vannacci smetta di dire sciocchezze e torni a farsi fotografare ai fornelli, lo preferiamo così". "Nello spot - puntualizza poi Vannacci - si fa riferimento a Decima X glorioso reparto della regia Marina che ha operato fino al 1943 e del quale tra gli altri faceva parte anche Teseo Tesei. Nulla a che vedere dunque con l'interpretazione che ne stanno dando altri". E' la versione sostenuta anche in una nota dello staff del generale che cita la definizione della X Mas della Treccani. "La Decima Mas - si legge nel comunicato - come riportato da Treccani, è 'il reparto dei mezzi d'assalto della Marina italiana che nel marzo del 1941 assunse la denominazione di X flottiglia Mas". Nel libro 'Il coraggio vince' il generale Vannacci ricorda come da ragazzo fu ispirato ad entrare nei corpi speciali dalle imprese compiute dalla X flottiglia Mas prima dell'armistizio".