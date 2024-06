Borghi e Salvini contro Mattarella: «Oggi non è la festa della sovranità Ue». Insorgono Schlein, Renzi e il M5S

E' polemica sugli attacchi della Lega al presidente della Repubblica Mattarella. Il primo affondo era arrivato dal senatore della Lega, Claudio Borghi, che ha pubblicato la foto di un articolo di quotidiano in cui si riportano le dichiarazioni fatte ieri dal presidente della Repubblic. «È il 2 giugno, è la Festa della Repubblica Italiana. Oggi si consacra la sovranità della nostra nazione. Se il presidente pensa davvero che la sovranità sia dell’Unione europea invece che dell’Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi, perché la sua funzione non avrebbe più senso».

In scia il ministro Matteo Salvini: «Oggi c'è la festa della Repubblica, oggi è la festa degli italiani, della Repubblica, non della sovranità europea. Abbiamo un presidente della Repubblica perché c'è la Repubblica, io penso all’Europa come stati sovrani che si mettono insieme, ma la sovranità nazionale è fondamentale, al di là dei tweet oggi si festeggia la Repubblica italiana. Non mi arrenderò mai a un super Stato europeo dove comandano quelli che hanno i soldi» ha ribadito Salvini a "In mezz'ora su Rai Tre", commentando il tweet del leghista Claudio Borghi che ha parlato di dimissioni di Mattarella.