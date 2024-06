Europee ci siamo: numeri, curiosità, circoscrizioni e seggi in palio. All’Italia andranno 76 parlamentari

Dei 51.198.828 elettori italiani chiamati alle urne nel weekend per le elezioni del Parlamento europeo, 3.071.352 saranno i maggiorenni per la prima volta al voto. Nel corpo elettorale complessivo le donne (26.300.039, pari al 51,4% del totale) prevalgono sugli uomini (24.898.789, pari al 48,6%). Morterone (Lecco) è il Comune con il minor numero di elettori (29). Tra i candidati gli over 64 sono il doppio dei giovani. Questi alcuni dei numeri e delle curiosità contenuti nel dossier elezioni postato sul sito del Viminale. Gli elettori che votano in Italia sono 46.111.698, cui vanno aggiunti i 4.980.997 iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (Aire); ci sono poi 82.342 cosiddetti 'optanti', elettori di un altro Stato Ue residenti in Italia che votano sul territorio nazionale per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Quasi la metà è costituita da romeni (40.570); seguono i tedeschi (11.374) e i francesi (6.957). Sono cinque le circoscrizioni elettorali.

Il maggior numero di elettori si trova nella prima, Italia nord-occidentale, che comprende Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia: sono 13.131.325. La seconda circoscrizione, Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), ne ha 9.809.086; la terza, Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) 9.805.844; la quarta, Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) 12.431.296; la quinta, Isole, 6.021.277. In questa tipologia di elettori le donne (55.892) sono il doppio degli uomini (26.450).