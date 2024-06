Vannacci: "Se mi danno l'ok, arrivo col paracadute all'Eurocamera"

«Sono pronto a paracadutarmi sul Parlamento europeo, aspetto solo l’autorizzazione». Lo ha dichiarato il generale Roberto Vannacci al suo primo giorno di lavoro al Parlamento europeo, dove ha avviato le procedure per l'accredito in vista dei prossimi cinque anni da eurodeputato. Interpellato sugli incontri fatti durante la giornata il generale eletto tra le file della Lega non si è risparmiato nell’utilizzare il linguaggio militare. «Nel mio campo quello che ho fatto oggi si chiama 'ricerca e presa di contattò: osservo, mi oriento e studio il mio campo di battaglia, e poi comincio a lavorare», ha detto ai microfoni dell’ANSA. Tra le priorità del suo mandato l’eurodeputato ha citato: «Sicurezza, rovesciamento del Green deal e identità».