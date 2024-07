La ministra Calderone: "Le aziende hanno 1.5 mln di posti di lavoro a disposizione, dobbiamo trovare i lavoratori"

Non è vero che in Italia «non c'è lavoro. I numeri ce lo dicono chiaramente. Se le aziende hanno a disposizione 1,5 mln di posti di lavoro vuol dire che il lavoro c'è. Dobbiamo trovare i lavoratori». Lo ha detto il ministro del Lavoro, Maria Elvira Calderone, intervenendo a 'Forum in masserià organizzato da Bruno Vespa a Manduria. «In un Paese che ha un problema demografico come il nostro, non possiamo permetterci di avere 2 mln di ragazzi che non studiano e non lavorano», ha aggiunto.