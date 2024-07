Francesca Pascale: "Sogno alleanza FI-Pd, pronta a scendere in politica. E sui diritti la penso come Marina Berlusconi"

«Sogno un’alleanza Forza Italia-Pd», confida Francesca Pascale che, sempre nelle anticipazioni di un’intervista al magazine 'Mow', durante un incontro a Noto a margine dell’evento "Riflessioni sulla Transizione", si dice anche «pronta a scendere in campo in politica».

L’ex compagna di Silvio Berlusconi ribadisce che sui diritti civili «la penso come Marina Berlusconi» e conferma che «il mio sogno è vedere Forza Italia, il mio partito di riferimento, con il Pd. E sì, sarei disposta a entrare in politica in prima persona».