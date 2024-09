Mattarella a Cernobbio: "Europa incompiuta". Abbattere il debito pubblico è una "necessità ineludibile"

"L'Europa è incompiuta", ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al workshop Thea di Cernobbio ricordando le "recenti lucide scelte dalla commissione von Der Leyen a seguito della pandemia". Si tratta di "scelte di discernimento significative" sfociate nelle "politiche coraggiose sul debito con Next Generation Ue".

Mattarella ha aggiunto che abbattere il debito pubblico è una "necessità ineludibile", spiegando che "sul fronte del debito l'Italia ha pagato più interessi di quelli pagati insieme da Francia e Germania, eppure è un pagatore affidabile" e sottolineando che l'andamento dei tassi "è un termometro opinabile".

"Molta strada resta da fare per dare razionalità a un mercato dei titoli pubblici che tenga conto anche della situazione della ricchezza delle famiglie - ha proseguito -. Una dimensione europea potrebbe costruire verità. Non un invito a trascurare il debito, che è necessario abbattere, ma invito a completare l'edificio finanziario europeo". Mattarella ha quindi invitato a "riflettere, allargare gli orizzonti e quindi assumere soluzioni per le sfide che il mondo si trova ad affrontare a partire dalla sostenibilità".