Il post Toti in Liguria: sarà sfida tra il sindaco di Genova Bucci e l'ex ministro Orlando

"Marco Bucci è la persona giusta per dare continuità alla crescita della Liguria portata avanti in questi anni grazie all’ottimo lavoro del centrodestra. Bucci ha dimostrato, sul campo, di essere un ottimo amministratore" . Così in una nota congiunta Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi annunciano che il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione Liguria è Marco Bucci, attuale Sindaco di Genova. "È stato uno dei protagonisti di quel 'modello Genovà che ha consentito in tempi record di ricucire la ferita del ponte Morandi e costruire il nuovo Ponte San Giorgio, ha realizzato grandi opere infrastrutturali, ha investito sulle specificità del territorio e si è occupato di riqualificare le periferie genovesi. Siamo convinti - aggiungono - che i cittadini liguri sapranno apprezzare le sue capacità amministrative e politiche e sostenere il percorso di cambiamento avviato dal centrodestra. Ringraziamo il Sindaco Bucci per aver accettato questa nuova, straordinaria, sfida. Scelta che dimostra ancora una volta il suo amore per la sua terra", concludono.

Bucci: "Se il Pd dice che io vinco, sono strafelice"

«Sono contento che Simone D’Angelo dica che andremo a votare a breve per il Consiglio comunale: significa che vinco. Se il Pd dice che io vinco, sono strafelice». Così il sindaco di Genova, Marco Bucci, uscendo dal suo ufficio a palazzo Tursi per raggiungere la riunione in Città Metropolitana. Il primo cittadino ha commentato così davanti al segretario genovese del Pd, D’Angelo, le sue dichiarazioni sul ritorno alle urne per Genova e sul fatto che la candidatura di Bucci in Regione Liguria per il centrodestra fosse irrispettosa per i cittadini.

La sfida all'ex ministro Orlando

Nel giorno in cui il centrodestra annuncia la candidatura del sindaco di Genova Marco Bucci alle regionali in Liguria, lo sfidante Andrea Orlando, schierato dal campo largo progressista, lancia ufficialmente la sua campagna elettorale. "Liguri, a testa alta" è il claim scelto da Andrea Orlando che da oggi prende il via con la campagna di comunicazione sui social, sul web e in tutte le province liguri. "Bisogna risollevare la Liguria, farlo a testa alta, orgogliosi della nostra terra che non merita il malgoverno degli ultimi anni e gli scandali degli ultimi mesi, e che rischia una paralisi con conseguenze irreversibili per il sistema economico, sociale e produttivo della regione - si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa -. Una campagna collettiva che ha in Andrea Orlando il suo rappresentante, ma che chiama le cittadine e i cittadini alla responsabilità dell’impegno, della partecipazione e del cambiamento".

Lo slogan è "Fare per bene". Perché "la Liguria - spiega lo staff - è ferma da troppi mesi e ha bisogno di un Presidente di Regione che sappia fare, ma soprattutto che sappia fare per bene le cose. Sanità, infrastrutture, mobilità, sviluppo, lavoro di qualità, sostenibilità ambientale, innovazione e diritti sociali: Orlando ha l’esperienza, il profilo e la serietà per rappresentare al meglio queste esigenze".