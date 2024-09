Commissione Ue, Fitto vice presidente esecutivo per Coesione e Riforme TUTTI I NOMI

Raffaele Fitto sarà vice presidente esecutivo della Commissione europea con la delega alla Coesione e alle Riforme. Lo ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen. Gli altri vice presidenti esecutivi sono: Teresa Ribera (Spagna) sarà prima vicepresidente esecutiva e sarà responsabile per la transizione giusta, pulita e competitiva, Stephane Sejourne (Francia) per la Politica industriale, Kaja Kallas (Estonia) sarà l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza; Henna Verkunnen (Finlandia) avrà la delega alla sovranità digitale, la sicurezza e la democrazia, Roxana Minzatu (Romania) avrà la delega alle persone, alle competenze e alla preparazione.

«Oggi presenterò la mia squadra per i prossimi cinque anni. Un team di donne e uomini competenti e motivati, pronti a lavorare insieme. Per un’Unione più forte. Per un’Europa più sicura. Per un’Europa più competitiva». Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa a Strasburgo. «Tutto il Collegio è impegnato per la competitività e la decarbonizzazione.Il nuovo collegio della Commissione è basato sulle nostre linee guida politiche. Sono state settimane intense di negoziati con gli stati membri. Il primo passo tratto dalle linee guida è definire le nostre priorità, che sono prosperità sicurezza e democrazia, sullo sfondo della competitività e le transizioni verde e digitale. Come dice il rapporto Draghi, serve più coordinamento tra le politiche».