La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a New York per partecipare ai lavori dell’Assemblea generale dell’Onu, al via oggi al Palazzo di Vetro. La premier è stata accolta all’aeroporto Jfk dal rappresentante permanente presso le Nazioni Unite, Maurizio Massari, e dall’ambasciatrice a Washington, Mariangela Zappia.