Migranti, via libera del governo al decreto flussi. Mantovano: "Semplificare e dare regole certe"

"Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge sull'immigrazione, esito del lavoro congiunto tra vari ministeri.

Dopo i titoli sullo scontro tra i ministri Nordio e Piantedosi a cui io non ho assistito pur partecipando dall'inizio alla fine, per evitare di vedere titoli 'scontro bis' per la loro assenza, il ministro Nordio è a Londra per colloqui con il suo omologo britannico, il ministro Piantedosi ha partecipato a parte del Consiglio dei ministri collegato dal G7" dei ministri dell'Interno.

"Vi è un intento di semplificare il più possibile, di abbattere i tempi e al tempo stesso di dare delle regole certe aggirabili con maggiore difficoltà", ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

La "visione del telefono cellulare ha un unico scopo: garantire l'identificazione del migrante o al minimo la provenienza geografica", ha spiegato Mantovano illustrando le norme contenute nel decreto sui flussi dei migranti, sottolineando che i dati cui si avrà accesso sono "solo quelli finalizzati all'identificazione o alla conoscenza della provenienza, con divieto, contenuto nella nuova norma, di accesso alla corrispondenza e a qualsiasi altra forma di comunicazione". E' poi prevista la possibilità della "presenza all'operazione di un mediatore culturale", sarà redatto "un verbale" e "questa ispezione deve essere autorizzata dall'autorità giudiziaria".