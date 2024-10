Zelensky a Roma. La premier Meloni: "Resistenza eroica dell'Ucraina. La pace non può essere la resa"

«L'obiettivo del nostro sostegno è mettere l’Ucraina nelle migliori condizioni possibili a un tavolo di pace. Perchè la pace non può essere resa. Questo presuppone il sostegno militare come il sostegno energetico, che è una delle priorità», dell’azione italiana. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni dopo il bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

E' ovviamente un gran piacere accogliere oggi a Roma il presidente ucraino Zelensky. Con lui - ha detto la Meloni - vedersi ormai è una consuetudine. Non si tratta di forma, è per noi una forma di continuità necessaria di sostegno all’Ucraina, una nazione che è stata brutalmente, ingiustificatamente e illegalmente aggredita ormai 955 giorni fa dalla Federazione russa che non accettava l’idea di un’Ucraina prospera, democratica e libera».

«Il popolo ucraino - ha aggiunto la premier - continua a resistere in modo eroico e compito della comunità internazionale è di aiutarlo in questa speranza. Siamo pronti a continuare a farlo finchè sarà necessario».