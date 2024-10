Scarpinato (M5S): "Dichiarazioni aggiustate con Natoli all'antimafia? E' radicalmente falso"

In un articolo de La Verità "si afferma che la Procura di Caltanissetta, in occasione della mia audizione come testimone in un procedimento penale nei confronti di Gioacchino Natoli, mi avrebbe contestato il contenuto di mie conversazioni con il medesimo, casualmente intercettate, nel corso delle quali avremmo "aggiustato" le dichiarazioni che si apprestava a rendere all'Antimafia. E' radicalmente falso" anche perché "non vi sarebbe stato nulla da contestare.

Con Natoli ho condiviso un lunghissimo percorso di lavoro" "che ha reso normale un costante e approfondito scambio di idee tra noi".

Lo scrive in una nota Roberto Scarpinato, replicando alle polemiche sollevate dalla pubblicazione dell'articolo.

"In questo contesto - prosegue il senatore dei 5 stelle -, dopo che nei suoi confronti dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia erano stati sollevati sospetti di condotte illegali, mi ha esternato il proprio rincrescimento per l'infondatezza delle accuse e mi ha anticipato la sua ferma volontà di essere ascoltato dalla Commissione per esporre analiticamente le sue ragioni ed illustrare i documenti da lui progressivamente reperiti, che avrebbero dimostrato la regolarità della sua condotta. Ragioni che - ha sottolineato - mi ha esposto e che, in attesa di essere convocato dalla Commissione, aveva ritenuto anche di anticipare e rendere pubbliche con plurime interviste agli organi di stampa, dettagliandole infine nella sua audizione in Commissione".