Alle 12 ha votato il 13,07% degli aventi diritto alle elezioni in Liguria, dove si vota per il nuovo presidente di Regione e per il rinnovo del consiglio regionale. Dati in calo in tutte e quattro le province, a Genova ha votato il 13,92% degli aventi diritto (14,18 nel 2020), a Savona il 12,77% (14,70), a Imperia il 10,78% (13,12 nel 2020), a Spezia il 12,27% (13,26 nel 2020).