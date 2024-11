Mattarella: "Più volte ho promulgato leggi che non condivido. Ma era mio dovere farlo"

«Sì ho adottato decisioni che non condivido, è capitato più volte, il presidente promulga leggi ed emana decreti, ma ha delle regole che deve rispettare. Più volte ho promulgato leggi che non condivido, che ritenevo sbagliate e inopportune, ma erano state votate dal Parlamento e io ho il dovere di promulgare a meno che non siano evidenti incostituzionalità. In quel caso ho il dovere di non promulgare, ma devono essere evidenti, un solo dubbio non mi autorizza a non promulgare». Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Roma, all’evento «25 anni di Osservatorio Permanente Giovani-Editori».

Rispondendo alla domanda di uno studente sul suo ruolo di arbitro nelle varie funzioni che ha, Mattarella ha aggiunto: «La democrazia vive di regole che non devono essere mai violate. Un giorno un ragazzo mi ha detto: 'Non promulghi (una legge, ndr) perché è a fin di benè. Guai a non farlo a fin di bene, perché sennò si abilita anche chi vuole fare qualcosa a fin di male. Le regole vanno rispettate sempre. Il mio compito è di invitare alla coesione nazionale, al confronto civile e rispettoso e di invitare al rispetto delle regole, oltre che rispettare i limiti che ho io stesso».