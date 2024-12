Approvato il Dl Fiscale 2024: Bonus Natale, rateizzazione Irpef e concordato bis

La Camera ha approvato in via definitiva il Dl Fiscale - con 151 sì, 111 no e 4 astensioni - su cui il governo ha posto la questione di fiducia. Tra le novità più importanti la conferma della rateizzazione del secondo acconto Irpef per le partite Iva. Un emendamento del governo ha recepito inoltre il Dl approvato in Cdm nelle scorse settimane per la riapertura fino al 12 dicembre del termine per il concordato preventivo biennale. Raddoppia la platea che potrà usufruire del cosiddetto Bonus Natale, una tantum da 100 euro riservata ai lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro.

Via libera anche al payback sanitario farmaceutico, con l’obiettivo di un riequilibrio tra le Regioni. E ad una modifica al 2 x mille che rivede al rialzo l’erogazione in favore dei partiti politici. Il Dl Fiscale prevede anche fondi per il programma RFI, per il servizio civile universale, il rifinanziamento di Ape sociale 2024 e uno stanziamento di 4 milioni in favore di Roma Capitale per il Giubileo.