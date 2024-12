Meloni convoca il vertice sull'Albania, si punta alla ripresa dei trasferimenti da gennaio

Piantedosi relazionerà sugli arrivi via mare, quest'anno in netto calo : 65mila contro i 153mila del 2023. Si farà il punto - anche alla luce dell'ultima pronuncia degli ermellini - sulle condizioni per riattivare il progetto Albania all'inizio del prossimo anno, dopo la falsa partenza. I giudici hanno infatti finora bocciato i trattenimenti nei centri albanesi dei richiedenti asilo. Per superare l'ostacolo il governo - con un emendamento inserito nel decreto flussi - ha trasferito la competenza delle decisioni sui trattenimenti dai magistrati delle sezioni immigrazione alle Corti d'appello . Con la speranza di avere decisioni favorevoli. La misura diventa operativa 30 giorni dopo l'entrata in vigore della legge, cioè il prossimo 11 gennaio.

A gennaio il governo punta a riprendere i trasferimenti dei migranti verso l'Albania . Forte anche della sentenza della Cassazione del 19 dicembre che "ci ha dato ragione" e del vento di destra che soffia in Europa, spingendo verso la difesa dei confini esterni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni da Saariselka, nella Lapponia finlandese, annuncia di aver convocato per oggi "una riunione sul tema per capire come procedere" .

Da quel momento, dunque - è la linea che potrebbe emergere dalla riunione di domani - la Libra potrà tornare a portare migranti verso il porto di Shengjin. Nel frattempo, lo scorso 19 dicembre c'è stata una sentenza della Cassazione che il centrodestra ha interpretato come di sostegno alla sua posizione. La pronuncia - su un caso che precede il decreto con cui il governo ha ridefinito la lista dei Paesi sicuri - riconosce alla politica il diritto di stabilire un regime differenziato delle domande di asilo per chi proviene da Paesi designati come sicuri. E dunque il giudice "non può sostituirsi" al ministro degli Esteri, né "può annullare con effetti erga omnes il decreto ministeriale". Il magistrato può tuttavia valutare se la designazione è legittima ed eventualmente disapplicare "in via incidentale" il decreto sui Paesi sicuri. E se l'opposizione ha cantato vittoria sottolineando quest'ultimo aspetto, differente l'interpretazione della maggioranza.

"Mi pare - ha detto Meloni - che la Cassazione abbia dato ragione al governo, è diritto dei governi stabilire quali siano i Paesi sicuri", mentre i giudici possono "entrare nel singolo caso, non disapplicare in toto". Bisogna, ha aggiunto, "pensare fuori dagli schemi: l'Italia è stata la prima a fare un accordo con un Paese extra Ue, stiamo avendo qualche problema nell'interpretazione delle regole ma lo stiamo superando, è un nuovo modo di affrontare questo problema". L'idea sembra essere dunque quella di riprendere i trasferimenti in Albania senza attendere ulteriori decisioni.