Luigi Sbarra, ultimi giorni da segretario della Cisl. "A gennaio lascio, non chiederò deroghe per i 65 anni"

Luigi Sbarra a febbraio 2025 raggiungerà il 65/mo anno d’età e, come previsto dallo Statuto della Cisl, lascerà la carica di segretario generale, avviando le procedure per il ricambio già a gennaio.

Il sindacalista calabrese (originario di Pazzano in provincia di Reggio Calabria), lo annuncia in una intervista al quotidiano Avvenire nella quale indica la segretaria generale aggiunta Daniela Fumarola come la figura adatta a svolgere il suo attuale ruolo: «penso abbia il profilo giusto per guidare la Cisl per i prossimi anni con responsabilità, autorevolezza, pragmatismo, autonomia dalla politica, concretezza».

«Non chiederò nessuna modifica alle norme statutarie e regolamentari dell’organizzazione. Rispetterò lo statuto onorando le regole, come è giusto che sia - afferma Sbarra nell’intervista - A gennaio avvieremo le procedure di consultazione per garantire un ricambio della segreteria generale ricercando la massima unità interna. Bisogna favorire e garantire il rinnovamento a tutti i livelli, valorizzando le competenze, la professionalità, l’entusiasmo e la passione di tanti sindacalisti Cisl. Si può militare in una grande organizzazione come la Cisl anche in altri ruoli, al servizio dei nostri iscritti, continuando a condividere il patrimonio ideale, i valori, la grande ricchezza umana, sociale e culturale dell’organizzazione». Il suo endorsement, pur nel rispetto delle procedure di designazione da parte del sindacato, è per l’attuale segretaria aggiunta Daniela Fumarola, eletta un anno fa per questo ruolo. "Daniela è bravissima, una donna e una sindacalista straordinaria, ha esperienza, competenza, qualità morali e sindacali di assoluto valore e il mio auspicio va in questa direzione. Ma naturalmente sarà il Consiglio generale a doversi esprimere».