Autonomia differenziata, Rai, giustizia, migranti: tutti i dossier del 2025 sul tavolo di Governo e Parlamento

Sono diversi i decreti da convertire in legge tra gennaio e febbraio. Il Senato sarà impegnato con il decreto Milleproroghe, che contiene la controversa norma sullo stop alle multe per i no vax: misura contro cui si sono scagliate le opposizioni ma che ha creato qualche malumore anche all’interno del centrodestra, con una decina di deputati di Forza Italia che durante l’esame della manovra hanno votato a favore, in difformità dal resto della coalizione, di un ordine del giorno del Pd contrario alla cancellazione delle multe. Sempre dal Senato partirà l’iter del nuovo decreto Ucraina, approvato dal Cdm del 23 dicembre e che proroga l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative di Kiev. Il Senato sarà impegnato anche con il decreto Giustizia, varato dal governo a fine novembre e dal quale sono state stralciate all’ultimo le norme sul rafforzamento dei poteri della procura nazionale antimafia sui reati in materia di cybersicurezza e l’introduzione di un illecito disciplinare per i magistrati. Tra le novità c'è il rafforzamento degli strumenti a tutela delle vittime di violenza di genere e di atti persecutori. La Camera, invece, dovrà esaminare il decreto 'Emergenza-Pnrr'. All’interno del provvedimento anche norme sulla crisi idrica siciliana e l’allargamento del 'modello Caivanò a sette altre aree degradate. Da Montecitorio partirà l’iter del decreto Cultura, che prevede tra l’altro il cosiddetto 'piano Olivettì per le periferie (ma non la criticata norma sulla società Ales).

Migranti e protocollo Albania

I centri per migranti in Albania «funzioneranno, dovessi passarci ogni notte da qui alla fine del governo italiano», ha assicurato la presidente del Consiglio, sempre dal palco di Atreju. E lo scorso 23 dicembre ha presieduto un vertice a palazzo Chigi in cui si è ribadita la «ferma intenzione di continuare a lavorare, insieme ai partner Ue sulle cosiddette 'soluzioni innovativè». Ovvero, il protocollo Albania, finora rimasto lettera morta a seguito delle decisioni di diversi tribunali che non hanno convalidato il trattenimento dei migranti. La recente sentenza della Cassazione ha ridato però ossigeno a governo e maggioranza ("spetta al governo stabilire i Paesi sicuri», esultano dal centrodestra) e ora si attende il pronunciamento della Corte di giustizia Europea (l'udienza è fissata per il 25 febbraio). Resta comunque ferma l’intenzione della premier e di tutto il governo di non arretrare sull'Albania.

Ddl Sicurezza

Impasse al Senato sul provvedimento caro alla Lega. Il ddl è in commissione, ma l’esame è stato 'congelatò in attesa di trovare la quadra all’interno della coalizione di governo su alcune modifiche da apportare al testo, in particolare alle norme sulla vendita delle schede telefoniche agli stranieri solo se in possesso di regolare permesso e lo stop all’obbligatorietà del differimento della pena detentiva per le detenute madri. Punti su cui ci sarebbe stata una interlocuzione informale con il Quirinale. «Nessuno intende stravolgere i contenuti del testo, ma su alcune cose serve approfondire», ha spiegato il ministro Ciriani dopo una riunione ad hoc. Modifiche contro cui si oppongono i leghisti. L’esame non dovrebbe riprendere prima di metà gennaio.