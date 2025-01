Il capo dello Stato Mattarella a Caivano: sui ragazzi le speranze per il futuro

Ha voluto ringraziare don Patriciello "per l'opera che presta, per ringraziarlo di questa magnifica celebrazione, per fare gli auguri più grandi alla comunità di Caivano, una comunità importante".

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a termine della messa al Parco Verde di Caivano.

E' stato don Patriciello a invitare il Presidente a parlare. "Gli auguri non sono per l'anno appena cominciato ma per i bambini ed i ragazzi", ha ripreso il presidente dicendo che "che su di loro ci sono le speranze".

L'esigenza che tutti avvertiamo, ha ricordato il presidente è quella di garantire "ai bambini e ai ragazzi un futuro di crescita di impegno, di benessere, di cultura e di impegno professionale. Ed è questo l'augurio che rivolgo a tutta la comunità".