Elisabetta Belloni lascia la guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza

Elisabetta Belloni lascia la guida del Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

La decisione di un passo indietro sarebbe stata comunicata ad alcuni amici durante il mese di dicembre. Fonti accreditate confermano all'ANSA la notizia anticipata da La Repubblica in un retroscena.

L'incarico dell'ambasciatrice sarebbe scaduto nel prossimo maggio. La decisione sarebbe stata comunicata da Belloni all'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano. Belloni avrebbe smentito che la scelta di lasciare l'organismo che coordina le due agenzie di intelligence sia legata all'assunzione di un nuovo incarico in un'altra istituzione, come ha scritto il quotidiano, riportando la possibilità di un incarico tecnico di primo piano per lei al fianco della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Sempre secondo La Repubblica, il rapporto tra Meloni e l'ambasciatrice si è a lungo caratterizzato per essere stato molto stretto, di stima reciproca e collaborazione. Assai meno fluido quello con Mantovano, soprattutto nell'ultima fase.