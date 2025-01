Mattarella a Zelensky: "Il nostro sostegno è per la sicurezza dell'Ue". Il leader ucraino: "La invito a venire da noi, un presidente italiano manca da 25 anni"

"Sono lietissimo di accoglierla nuovamente al Palazzo del Quirinale, lei ieri ha visto la presidente del Consiglio e anche io le confermo la determinazione dell'Italia a mantenere pieno, inalterato e costante sostegno all'Ucraina, contro l'aggressione della Federazione Russa. Lo facciamo per l'amicizia che lega Ucraina e Italia, lo facciamo per il rispetto delle regole della comunità internazionale, contro la pretesa di imporre con le armi la volontà ad un altro Paese, ad un altro Stato. Lo facciamo per la sicurezza dell'intera Europa". Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella incontrando al Quirinale il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky.

"Lei è il benvenuto in Italia e a Roma. Benvenuto Presidente", ha aggiunto Mattarella.

"Sono molto contento che la vostra posizione sia sempre stata di forte sostegno all'Ucraina, a sostegno del nostro popolo e dei nostri figli. La ringrazio molto. Ho avuto un incontro ieri con la premier Giorgia Meloni. Siamo grati per il sostegno del governo italiano e per questi pacchetti di sostegno all'Ucraina, sia in termini di sostegno al nostro esercito, alla nostra capacità di resistenza, sia in termini di sostegno umanitario al nostro popolo. Sono molto lieto che quest'anno avremo un evento così importante sulla ricostruzione dell'Ucraina, questo riguarda il futuro. Si tratta in ogni caso di vita. Sono molto contento che questa conferenza si tenga in Italia" ha detto Zelensky nell'incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella.