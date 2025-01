Sicilia, la giunta Schifani e la "giostra" dei dirigenti regionali

Non era all’ordine del giorno della riunione andata in scena ieri a Palazzo d’Orleans. Ma la giunta ha ugualmente dato il via al valzer dei dirigenti regionali. Una manovra in due atti che in prima battuta riguarda 18 delle poltrone più influenti alla Regione. Nel frattempo, sempre ieri, il presidente Schifani ha anche ritirato il disegno di legge in discussione all’Ars che avrebbe rivoluzionato i criteri di nomina dei superburocrati. Si va avanti quindi con le vecchie regole.

Giornata caldissima a Palazzo d’Orleans. Presidente e assessori hanno aperto il dossier Dirigenti. Partendo da un dato di fatto: a febbraio scade quasi la metà dei contratti degli attuali dirigenti, ben 18. E di questi, almeno una decina non può essere rinnovata (salvo eccezioni motivate) per vincoli legislativi. Dunque, almeno in questa fase, si prevede la rotazione o la sostituzione di una decina di super burocrati. «Alcuni contratti non saranno rinnovati, in altri casi procederemo a una rotazione degli incarichi» si è limitato a illustrare Schifani.