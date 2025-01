La premier Meloni gongola sui social: "Ci attaccano, ma i sondaggi ci premiano. Vado avanti a testa alta"

«Non guardo spesso i sondaggi. Non perché non siano importanti, ma perché penso che il miglior modo per ottenere fiducia sia lavorare ogni giorno con serietà e determinazione. Tuttavia, è difficile non notare un dato: nonostante gli attacchi gratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il Governo, il sostegno degli italiani rimane solido». Lo scrive la premier Giorgia Meloni sui social pubblicando una rilevazione di Supermedia Youtrend in cui FdI è al 30,1%, +0,5 rispetto al 16 gennaio. «Per me, questo significa una cosa sola - aggiunge -: che il lavoro che stiamo facendo per difendere l’interesse nazionale, creare opportunità per le nostre imprese e rafforzare la nostra Nazione è quello giusto. Grazie per la fiducia. Io vado avanti, come sempre, a testa alta».

"Chiedere sgomberi non alimenta scontro sociale"

Quando il proprietario di un immobile chiede lo sgombero del proprio appartamento occupato abusivamente, non sta alimentando lo scontro sociale o facendo qualcosa di illegittimo ma sta semplicemente chiedendo che i suoi diritti abbiano la tutela che meritano». «È una narrazione profondamente sbagliata - afferma la premier - che è stata utilizzata per alimentare uno scontro ideologico e che noi abbiamo sempre contestato».