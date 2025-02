Altro che premierato, la Meloni punta tutto sul "Porcellinum". Ainis: "Si vuole introdurre un presidenzialismo de facto"

Si torna a parlare in maniera "prepotente" di legge elettorale. Un tema che spunta all'orizzonte in ogni legislatura e che ora rischia di entrare a gamba tesa nel confronto politico tra i partiti anche perchè sembra sempre più sfumare l'idea della riforma costituzionale del premierato. L'ultima idea del presidente del Consiglio Giorgia Meloni è allora riformare per l'ennesima volta in questi ultimi anni, il sistema elettorale. E il costituzionalista messinese Michele Ainis lo ha già ribattezzato il Porcellinum. L'esperto giurista ha scritto un lungo post su Facebook pubblicando la foto dell'articolo di Repubblica dal titolo: "Sistema elettorale, con la legge di Meloni vince sempre la destra". Di seguito, ecco il post di Ainis: "L’idea è in linea con le nostre (peggiori) tradizioni: scrivere la Grande Riforma senza scriverla, senza cambiare d’una virgola il testo della Costituzione. Introdurre un presidenzialismo «de facto», secondo la formula a suo tempo brevettata da Giorgetti, quando Mario Draghi sembrava in procinto di balzare da palazzo Chigi al Quirinale. E perché non anche un presidenzialismo «di diritto», messo nero su bianco nella Carta? Non era forse questa l’ambizione che ha generato il premierato? E non è adesso una sconfitta rinunziarvi?

Dipende. E comunque meglio perdere una battaglia oggi che la guerra domani. Il premierato sega i poteri di Mattarella, arduo sfidare l’uomo politico più popolare del Paese. In secondo luogo, culminerà in un referendum, con tutti i rischi del caso (Renzi docet). In terzo luogo, questa riforma ha aperto crepe nella maggioranza (vedi le critiche di Marcello Pera e vari altri), ma ha compattato le opposizioni, unite sul fronte del no. Da qui, a quanto s’apprende, la nuova strategia: ottenere il presidenzialismo senza dirlo, senza dichiararlo. Basterà riscrivere la legge elettorale, d’altronde l’abbiamo già cambiata quattro volte negli ultimi trent’anni. Ma forse l’autentica ragione di questo colpo d’ingegno sta nel nostro ingegno nazionale, nell’inclinazione a scegliere la via più obliqua e più indiretta per raggiungere la meta. Parlarsi chiaro mai, da noi non s’usa. Né s’usa procedere osservando le regole costituite. Piuttosto le aggiriamo, fingiamo di rispettarle mentre invece le frodiamo, ne violentiamo l’anima. È il fenomeno della «fraude à la Constitution», come lo definì G. Liet-Veaux; e alle nostre latitudini si ripete di continuo.

Per esempio: la Costituzione richiede che le leggi siano approvate «articolo per articolo», allo scopo di garantirne l’omogeneità; ma per effetto dei maxiemendamenti ogni articolo si suddivide in centinaia di commi, sequestrando la libertà di voto dei parlamentari e rendendo le norme italiane del tutto incomprensibili. Senza dire dei decreti legge, strumenti eccezionali che i governi di destra e di sinistra hanno trasformato nel metodo ordinario della legislazione. O senza menzionare tutte le altre circostanze che passo dopo passo ci hanno proiettato in una capocrazia, una democrazia del capo.