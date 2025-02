Botta e risposta Nordio-Bonelli. Il ministro al leader di Avs: "Non avete letto le carte"

Botta e risposta in aula tra il Guardasigilli Carlo Nordio e il deputato di Avs Angelo Bonelli. Il ministro sta rendendo l’informativa sul caso Almasri e Bonelli commenta alcune affermazioni. Al che Nordio si interrompe, sorride e poi esclama: «Il fatto è che non avete letto le carte, avete discusso sul nulla, non sapevate di cosa state parlando...».

Parole che suscitano l’applauso della maggioranza e le proteste delle opposizioni. Richiama all’ordine il presidente Fontana: «Ministro per cortesia si rivolga alla presidenza così diamo ordine ai lavori e anche i colleghi non si rivolgano al ministro, non instauriamo un dibattito».