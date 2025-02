Schlein va all'attacco: "Giornata triste per la democrazia, Meloni manca di rispetto al paese"

«Questa è una giornata triste per la democrazia, Nordio e Piantedosi sono venuti in Aula a coprire le spalle della premier. Ma oggi in quest’aula doveva esserci Giorgia Meloni, che invece manca di rispetto all’Aula e al paese».

Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nel dibattito sulle comunicazioni dei ministri Nordio e Piantedosi.

"Nordio deve trasmettere gli atti"

«Il ministro - ha esclamato la segretaria dem - deve trasmettere gli atti» della Corte Penale Internazionale. «Lei accusa noi di non aver letto le carte, ma lei non ha letto la legge, mninistro Nordiio, e l’ha violata davanti al Paese».

"Hanno ammesso che su Almasri è stata una scelta politica"

«Meloni ci ha abituati alla sua incoerenza, ma qua si tratta di sicurezza nazionale. Lei - ha attaccato ancora la Schlein - non ha parlato da ministro ma da avvocato difensore di un torturatore, le domande a cui dovrete rispondere sono molto semplici: perché Nordio, che era stato informato dal giorno dell’arresto, non ha risposto alle richieste del procuratore generale? La vostra inerzia ha provocato la scarcerazione. Prima ci dice che è stato liberato perché non ha fatto in tempo per tradurre delle pagine in inglese poi ha detto che le ha lette ma ha rinvenuto dei vizi. Bene ha ammesso che è stata una scelta politica».