“La Sicilia che Vorrei”: oltre 2mila partecipanti all’Assemblea Costituente di Sud Chiama Nord

“Sud Chiama Nord è il partito dei sindaci e degli amministratori, di chi sta sul campo in prima linea per cambiare le cose. Cateno De Luca ha sempre lavorato per formare una classe dirigente, e io ne sono un esempio concreto. Tutto quello che abbiamo conquistato lo abbiamo ottenuto con impegno e con il sostegno dei nostri attivisti”.

“Abbiamo dimostrato con i fatti che un cambiamento è possibile. Messina oggi è un modello virtuoso nella gestione dei rifiuti, a differenza di città come Catania e Palermo. Vogliamo una Sicilia che se decide di fare una cosa, la realizza. E lo stesso vale per l’acqua: perché privatizzarla? La gestione deve rimanere pubblica, e questo deve essere il modello della Sicilia che vorremmo”.

“Noi non accettiamo lezioni sull’affidabilità, e soprattutto non accetteremo mai che qualcuno da Roma venga a dirci cosa dobbiamo fare”.

Sciotto: “Sanità libera dalla mala politica”

Il deputato Matteo Sciotto ha invece posto l’accento sulla necessità di riformare il settore sanitario:

“Vogliamo una sanità basata sulla meritocrazia, libera dalle pressioni della mala politica. E voglio chiedere agli amici del centrosinistra: perché, dopo le richieste pubbliche di Cateno De Luca di fare le primarie per scegliere il candidato governatore, non abbiamo mai avuto una risposta? Forse per paura?”

Gallo: “Sì alla separazione delle carriere, il Ponte deve garantire prima le opere di compensazione”

A seguire, è intervenuto il deputato nazionale di Sud Chiama Nord Francesco Gallo, che ha ribadito la posizione del movimento su due temi chiave:

“Sulla separazione delle carriere siamo sempre stati favorevoli e coerenti, a differenza di altri. Sul Ponte sullo Stretto, invece, in Parlamento abbiamo ottenuto un risultato importante: è stato messo nero su bianco che le opere di compensazione dovranno essere realizzate prima dell’inizio dei lavori del Ponte”.

Castelli: “Sud Chiama Nord si rafforza con la militanza a punti”

La presidente di Sud Chiama Nord, Laura Castelli, ha evidenziato la solidità del movimento, nonostante le fuoriuscite di alcuni esponenti:

“Chi è andato via, non ha scalfito la struttura interna di Sud Chiama Nord, anzi ci ha resi ancora più forti. Per questo oggi lanciamo la militanza a punti, un sistema che premierà l’impegno di sostenitori e dirigenti. Si tratta di un’innovazione nazionale che valorizzerà la passione politica di chi si spende per il movimento”.

Castelli ha poi sottolineato il riconoscimento ottenuto a livello nazionale:

“Oggi Sud Chiama Nord si è affermato sulla scena politica italiana, e questo è il risultato di scelte coraggiose fatte sul campo. Cateno De Luca non ha bisogno di essere ‘incoronato’ in provetta: è già un leader di fatto, nella politica come nella professione”.

Basile: “Separiamo il ruolo istituzionale dalla dialettica politica”

A chiudere gli interventi dei rappresentanti di Sud Chiama Nord, il sindaco di Messina Federico Basile, in rappresentanza degli amministratori locali del movimento. Basile ha richiamato l’importanza di distinguere la dialettica politica dal ruolo istituzionale:

“I sindaci non possono essere vittime degli scontri politici. Noi vogliamo dialogare per ottenere risultati concreti. Cateno De Luca è l’esempio di chi dialoga per portare a casa obiettivi reali”.

Infine, ha voluto ribadire il lavoro svolto per il risanamento di Messina:

“Sul risanamento non accetto falsità: Cateno De Luca ha dato l’anima per ottenere questo risultato, e chiunque provi a negarlo sta mistificando la realtà”

Un evento che segna una svolta per Sud Chiama Nord

La straordinaria partecipazione all’Assemblea Costituente de “La Sicilia che Vorrei” conferma la crescita di Sud Chiama Nord e la volontà di costruire un progetto politico solido e inclusivo. L’obiettivo è chiaro: una Sicilia che decide e realizza, libera dai vecchi schemi e pronta a governare il proprio futuro.

L’Assemblea Costituente de “La Sicilia che Vorrei” non è stata solo un momento di confronto interno per Sud Chiama Nord, ma ha rappresentato anche un’occasione di dialogo con le altre forze politiche presenti all’Assemblea Regionale Siciliana. Dopo gli interventi dei rappresentanti del partito, hanno preso la parola diversi esponenti di partiti e gruppi parlamentari, contribuendo a un dibattito aperto e costruttivo sul futuro della Sicilia.

Tutti i rappresentanti intervenuti hanno riconosciuto a Cateno De Luca le capacità e le qualità di leader politico e amministratore, capace di costruire un movimento forte e radicato nel territorio. A Sud Chiama Nord è stata riconosciuta tenacia e determinazione, qualità che hanno permesso al movimento di affermarsi e rappresentare concretamente le istanze dei siciliani.

Le dichiarazioni dei rappresentanti politici presenti all’ARS

Giorgio Assenza (Capogruppo FdI all’ARS)

“Mi auguro che da questo percorso escano idee utili per la Sicilia. Le scelte vanno fatte, ma una volta prese devono essere applicate ovunque, dai singoli territori alla politica nazionale.”

Carmelo Pace (Capogruppo DC all’ARS)

“Siete davvero tanti, complimenti. Quando si riesce a portare così tante persone a un evento, il merito è della base. Cateno è uno dei più preparati in termini di manovra finanziaria all’ARS, ed è tra quelli che stimo di più. Non può esistere un siciliano di serie A e uno di serie B: la Sicilia che vorrei è una terra in cui tutti siano uguali.”

Marcello Caruso (Segretario regionale Forza Italia)

“Essere qui oggi è un dovere per ascoltare le valutazioni di una comunità politica così rilevante. Il governo regionale, con grande senso di responsabilità, sta cercando di dare risposte ai sindaci. Dobbiamo guardare anche con ottimismo a quanto è stato realizzato finora. Oggi siamo qui per stringere un patto con la Sicilia e con i siciliani che voi rappresentate.”

Marianna Caronia (Deputata Noi Moderati all’ARS)

“All’ARS siamo spesso firmatari di emendamenti comuni. Cateno De Luca ha sempre dimostrato attenzione alla nostra terra. Una comunità politica con questa identità merita il rispetto istituzionale degli altri partiti. Dobbiamo trovare una sintesi su temi cruciali come sanità e rifiuti e affrontare le riforme necessarie, a partire da quella della burocrazia. C’è ancora tanto lavoro da fare per la nostra Sicilia.”

Nuccio Di Paola (Coordinatore regionale M5S)

“‘La Sicilia che vorrei’, caro Cateno, mette al centro la sanità pubblica, cosa che i governi di centrodestra non hanno fatto. Dovete decidere come costruire l’alternativa al governo Schifani. Facciamolo insieme, perché un’alternativa è possibile. Dobbiamo ragionare su come aggregare più persone possibili, per trasformare le idee in azioni concrete.”

Nino Germanà (Segretario regionale Lega)

“Cateno De Luca non ha mai risparmiato nessuno nelle sue critiche, ma non ho avuto dubbi nel venire qui oggi. Sono felice di essere qui per augurare buon lavoro al vostro movimento. Seppur da posizioni diverse, a Messina stiamo collaborando su diversi fronti. Il presidente Schifani sta dimostrando autorevolezza nel governare.”

Pietro Rao (Sindaco MpA)

“Con Cateno De Luca c’è un rapporto di lunga amicizia e militanza politica. I fatti oggi gli danno ragione. Alle elezioni europee ha fatto bene ad andare da solo, dando visibilità a un movimento in crescita. C’è la politica del parlare e quella del fare: oggi è finito il tempo dei progetti costruiti sulle chiacchiere, è il momento di dare risposte concrete alle persone. È il tempo della responsabilità.”

Un confronto politico aperto sul futuro della Sicilia

L’evento di Sud Chiama Nord ha segnato un passaggio fondamentale nel panorama politico siciliano, aprendo un dialogo con tutte le forze presenti all’ARS. “La Sicilia che Vorrei” non è solo uno slogan, ma un percorso concreto per costruire un progetto politico capace di dare risposte reali alle esigenze del territorio e dei cittadini.