Schlein al Corsera: "Meloni si può battere. Divisi? No a piani B, serve unità"

«Meloni deve chiarire perchè un torturatore libico è stato liberato e riaccompagnato in Libia dove può continuare a torturare. L’Italia sta coi torturati o coi torturatori? I ministri sono venuti in Aula per coprirla. Ma la scelta è stata politica. E noi a Meloni, che ne ha la responsabilità, chiediamo conto di questa scelta. Non può sfuggire. Come le chiediamo perchè e da chi siano stati spiati giornalisti e attivisti».

Lo ribadisce la segretaria del Pd, Elly Schlein che, in un’intervista al Corriere della sera, osserva: «L'attacco violento ai magistrati» «è gravissimo», così come «è una vergogna per la storia del Paese» non aver sottoscritto la lettera di 79 Paesi a sostegno della Corte penale internazionale.

Sempre convinta che Meloni si possa battere? «Ma certo. Ma non li batteremo inseguendoli sul terreno che scelgono per stare comodi: giustizia, immigrazione sicurezza. Ma occupandoci di temi economici e sociali. Non ne parlano mai. E gli italiani pagano questa inerzia».