Migranti, il governo valuta un nuovo dl Albania: l'ipotesi è trasformare i centri in Cpr. Il Pd: una follia

Un decreto per rendere operativi i centri in Albania. Il governo è deciso a non sospendere gli accordi con Tirana e, anzi, per consentire il trattenimento dei migranti starebbe valutando di rilanciare con un nuovo provvedimento, probabilmente un decreto legge. L'idea sarebbe quella di trasformare i due centri albanesi in Cpr, cioè centri per i rimpatri , per tornare a rendere operative Shengjin e Gjader, le due strutture oltre Adriatico, rimaste vuote dopo le ripetute bocciature da parte dei giudici di primo grado e delle Corti d’appello dei trattenimenti dei migranti. Un’ipotesi di cui si sarebbe discusso in una riunione venerdì scorso tra la premier Giorgia Meloni il ministro dell’Interno, Matteo Piantedos i, e il sottosegretario di Palazzo Chig i, Alfredo Mantovano e che potrebbe prendere corpo in un nuovo decreto. Una nuova riunione sarebbe prevista anche per oggi. Da strutture per ospitare i migranti caricati dai pattugliatori della Marina nelle acque internazionali del Mediterraneo, in attesa delle procedure di frontiera accelerate, Shengjin e Gjader diventerebbero così centri per gli irregolari già presenti in Italia e su cui pende un decreto di espulsione.

A parlarne, in un’intervista, è anche il ministro Tommaso Foti, esponente di spicco di FdI: «Valuteremo se intervenire prima della sentenza» della Corte di giustizia europea, che potrebbe arrivare non prima di marzo. Di certo, in un momento in cui sembrano aprirsi spiragli di dialogo tra governo e magistrati, una mossa del genere non sarebbe un buon viatico per una nuova stagione dei rapporti con l'Anm. E lo sanno bene le opposizioni, che attaccano a testa bassa: «Perseverare è diabolico - dice il Pd per voce di Simona Bonafè -, il governo fermi questa follia istituzionale che sta creando uno scontro tra poteri senza precedenti e uno spreco di risorse». Chiudere «questa pagina vergognosa, scusarsi e devolvere gli 800 milioni di euro destinati ad un centro inumano e inutile a sanità e sicurezza», la richiesta del responsabile politiche migratorie del Nazareno Pierfrancesco Majorino.

A puntare il dito sono anche Avs e Più Europa. «Si sono ormai cacciati in un pasticcio, per uscirne rinuncino 'all’avventura albanese' e smettano di sperperare i soldi degli italiani», afferma Filiberto Zaratti. «Non gli sono bastate le pronunce dei tribunali di ogni ordine e grado a dire che è una procedura illegittima? Errare umano, perseverare è meloniano», punge Riccardo Magi nel giorno della sua conferma a segretario di +Europa. Ma nel partito di Giorgia Meloni non ci stanno ad essere etichettati come pasticcioni. «Sui centri in Albania andiamo avanti - annuncia la vice capogruppo di FdI alla Camera, Augusta Montaruli -. L’accordo, del resto, è un modello che fa scuola in Europa con gli Stati membri, i quali stanno assumendo la posizione italiana, ad iniziare dalla presidente Ue Ursula von der Leyen. La follia è stata quella del centrosinistra, che per anni non ha governato l’immigrazione incontrollata. Le opposizioni si rassegnino».