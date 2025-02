Mozione di sfiducia alla Santanchè, slitta la decisione e le opposizioni sbottano. Salvini: “Non si dimetta”

«Esaurita la discussione sulle linee generali» della mozione di sfiducia alla ministra Santanchè, dice in Aula il presidente di turno Fabio Rampelli al termine degli interventi dei sette deputati (tutti di opposizione) iscritti a parlare. «Il ministro si riserva di intervenire successivamente», aggiunge, tra le proteste delle opposizioni, dai cui banchi si leva anche qualche grido «vergogna, vergogna». Rampelli richiama subito all’ordine: «Colleghi, stiamo scoprendo oggi che ci si può prenotare per la replica nella seduta successiva? Non credo, giusto? Quindi non è il caso di polemizzare...». Seduta conclusa con la lettura dell’ordine del giorno dei lavori di domani.

«La ministra Santanchè si deve dimettere, perchè la sua permanenza al governo è un disonore per le istituzioni che rappresenta e per il Paese intero». Santanchè «è un conflitto di interessi che cammina, non avrebbe nemmeno dovuto essere nominata». Lo ha detto in Aula alla Camera la vice capogruppo di M5s Vittoria Baldino , prima ad intervenire in discussione generale sulla mozione di sfiducia alla ministra del Turismo. Mentre «la sua è una resistenza a tutela della sua poltrona, la nostra è una resistenza a tutela delle istituzioni», «non saremo qui a fare i vostri inutili idioti, non è semplicemente una discussione generale su una mozione di sfiducia ma sulla credibilità e dignità delle nostre istituzioni», ha aggiunto. Daniela Santanchè pretendeva dimissioni ad ogni piè sospinto e spesso senza ipotesi di reato. Ne cito alcuni: Lamorgese, Speranza, Conte, Azzolina, Morra, Tridico, Di Stefano, Bonafede, Di Maio, Fioramonti, Boschi, Terzi sono stati oggetto delle sue richieste spregiudicate richieste di dimissioni. Insomma, quel trattamento garantista evocato dalla maggioranza per il caso di Santanchè, non è evidentemente lo stesso che la ministra ha riservato ai suoi colleghi in passato e di cui ora pare essersi scordata. Ministra che ora dovrà affrontare un processo per il caso Visibilia, dove è accusata di falso nelle comunicazioni societarie del gruppo che ha gestito fino al 2021. Il turismo è un settore chiave per l’economia e per l’immagine dell’Italia nel mondo, non può continuare ad essere affidato ad una persona che ormai da troppo tempo risulta citata a vario titolo in vicende di carattere civile, fallimentare, fiscale o, potenzialmente, persino di rilievo penale, vicende che si stanno accumulando in modo preoccupante ed i cui sviluppi nel tempo stanno arrecando importanti danni all’immagine del Paese, come dimostra, da ultimo, la notizia circa il suo rinvio a giudizio per irregolarità nel bilancio della Visibilia, una delle società del gruppo da lei fondato. Le mozioni di sfiducia sono atti politici e non sono limitabili ai soli casi di reati ministeriali, proprio perchè pare emergere un modello imprenditoriale incline a considerare le regole del mercato e quelle relative ai diritti sindacali e previdenziali, come orpelli o impacci. Appare assolutamente inopportuno che un ministro in carica debba dividere il proprio tempo tra il dicastero cui è preposto e le aule processuali per un tempo indefinito: si dimetta, ministra Santanchè. Non siete al di sopra della legge», ha aggiunto in aula il deputato M5s Andrea Quartini. E Francesco Silvestri ha chiosato: «Lei è tutto quello che la nostra comunità ha sempre combattuto: impunità, scarsa etica, scarso valore istituzionale. I soldi che è accusata di aver preso erano per i lavoratori che non potevano lavorare a causa della pandemia». «Nel vedere i banchi vuoti del governo di quest’oggi provo pena. Provo pena per quella destra che diceva di opporsi al potere ed è oggi ridotta a zerbino, con parlamentari che devono premere un tasto per ordine di partito. Dietro quel tasto c'è la protezione di quel che avete sempre odiato e che ora siete costretti a difendere: il modello 'radical chic'. Ministra Santanchè, un consiglio: se ne vada a casa. Il suo tempo è finito». (

Pd, da coerenza a poltrone con buona pace dignità

«C'era una volta un partito di minoranza che attaccava governo e maggioranze di turno contestando incoerenze tra promesse e impegni e le azioni, quel partito oggi è maggioranza relativa ed esprime il presidente del Consiglio ma ha fatto carta straccia del suo principio di coerenza» perchè «interessato solo a difendere poltrone con buona pace di dignità e autorevolezza, solo potere per il potere. Il vostro motto era 'coerenza, coerenza, coerenzà e ora è 'poltrona, poltrona, poltronà». Lo ha detto intervenendo in Aula in discussione generale sulla mozione di sfiducia alla ministra Santanchè, il deputato Pd Federico Gianassi. «I banchi di FI sono vuoti, anche quelli della Lega e perfino di Noi moderati. C'è un drappello di martiri di FdI costretti a presentarsi e che però non prenderanno la parola....», ha osservato poi l’esponente dem. «In un paese normale non dovremmo trovarci qui, sarebbe dovuto bastare un minimo di buon senso per evitare l’ennesima mortificazione delle nostre istituzioni», ha poi aggiunto il dem Toni Ricciardi, che ha evidenziato la «spaccatura profonda nel governo in un’ora buia come questa», viste le assenze tra i banchi della maggioranza. «Presidente Meloni, ma lei è ricattata dalla ministra Santanchè? Per quale ragione una presidente del Consiglio non è in grado di pretendere le dimissioni da una ministra che sta imbarazzando non solo il governo ma le istituzioni?».

Avs, infanga istituzioni, si deve dimettere

«La destra trasforma le questioni politiche fondamentali del Paese in una farsa, infanga la credibilità delle istituzioni, ma non può sempre fare la commedia dell’arte: all’opposizione fa i processi a tutto e tutti quando è in maggioranza chiude gli occhi. Anche gli elettori della destra chiedono le dimissioni di Daniela Santanchè che si impongono nonostante il suo 'chissenefrega'. L’arroganza del potere, la stessa che ha portato la presidente del Consiglio a non presentarsi davanti al parlamento per spiegare la fuga del torturatore Almasri, vi allontana ogni giorno di più dal Paese reale: le dimissioni di un ministro come Santanchè, accusata di truffa ai danni dello Stato, sono una necessità, perchè la dignità di un Paese coincide con la dignità di un ministro». Lo ha detto il capogruppo di Avs in commissione Affari costituzionali della Camera, Filiberto Zaratti, durante la discussione sulla mozione di sfiducia alla ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Salvini, Santanchè non deve dimettersi

«Uno è colpevole, se è condannato in tre gradi di giudizio. Non vedo perchè uno si debba dimettere per un avviso di garanzia o per un rinvio a giudizio». A dirlo è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sul ministro del Turismo Daniela Santanchè, a margine di un sopralluogo al cantiere del villaggio olimpico a Milano, nel giorno della discussione generale della mozione di sfiducia a Santanchè alla Camera.