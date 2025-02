Regione Siciliana, Schifani in tandem con Fratelli d’Italia mette l’ipoteca sulla sua ricandidatura

Il faccia a faccia è andato in scena a Milano, a margine di una giornata che ha visto la Sicilia protagonista alla Bit (la fiera del turismo). Renato Schifani si è a lungo intrattenuto con Gaetano Galvagno e poi anche con altri big di Fratelli d’Italia, da Manlio Messina a Elvira Amata. Ne è venuta fuori una stretta di mano su un piano di lungo periodo che prevede il mandato bis del presidente della Regione e anche quello del presidente dell’Ars.

Schifani aveva invocato un accordo sulla ricandidatura già di buon mattino in conferenza stampa: «Sono fiducioso ma sono anche espressione di una coalizione. Abbiamo problemi strategici che postulano l'esigenza di una continuità, poi non decido da solo. Io ho posto un tema di continuità visto che abbiamo attivato tutta una serie di iniziative che iniziano a dare risposte».

Al di là di accordi che guardano a una prospettiva tanto lunga (che dipende anche dagli equilibri che matureranno in Campania dove i meloniani rivendicano la candidatura), il presidente della Regione ha soprattutto rinnovato l’asse con Fratelli d’Italia. Individuando in ogni caso Galvagno come suo delfino per una successione che il centrodestra ipotizza se non nel 2027 almeno cinque anni più tardi. E confermando che Forza Italia sarà il punto di equilibrio di un centro che guarda stabilmente all’alleanza con la destra.