Consulta, fumata bianca vicina: accordo sul nome di Maria Alessandra Sandulli

Si va verso una fumata bianca per l’elezione dei quattro giudici della Corte costituzionale. Le forze di maggioranza e opposizione hanno dunque raggiunto un’intesa sul nome del quarto giudice, quello per così dire "tecnico", Maria Alessandra Sandulli, nome proposto nei giorni scorsi dalle minoranze e sul quale c'è stato in extremis il via libera anche della maggioranza e del governo, dopo contatti tra i leader - anche con la premier - che si sono susseguiti fino alla tarda serata di ieri.

L’intesa, salvo sorprese dell’ultimo minuto, riguarda i nomi di Francesco Saverio Marini, Massimo Luciani, Maria Alessandra Sandulli e, in quota Forza Italia, Roberto Cassinelli, anche se dalle opposizioni viene spiegato che «fino a ieri sera il nome che circolava era quello di Gennaro Terracciano». «Vediamo se l’intesa regge», spiega una fonte del Pd. La seduta del Parlamento inizierà a breve, alle 9,30.