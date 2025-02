Il ciclone Trump irrompe nella politica italiana

In Italia, a destra e a sinistra Donald Trump accende gli animi a volte più del premierato o del salario minimo. Nella maggioranza dà forza al segretario della Lega, Matteo Salvini, da tempi non sospetti acceso sostenitore della linea del Tycoon, tanto da fargli indossare in molte occasioni una cravatta rossa identica a quella del presidente Usa. Ottimi sono anche i rapporti tra Washington e la premier Giorgia Meloni , anche se la cautela di palazzo Chigi sulla linea della Casa Bianca in merito alla guerra in Ucraina e alle soluzioni su Gaza viene rimarcata da molti osservatori. A sinistra le voci critiche, con il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli , che ha definito il presidente americano un "nemico del pianeta e delle generazioni future». Ma anche a destra non sono tutti in prima fila a fare il tifo per l’inquilino della Casa Bianca, così come a sinistra c'è chi si è mostrato indulgente. Anche se, col passare del tempo, dentro gli schieramenti le posizioni dissonanti sono sempre di meno: l’allineamento si fa via via più marcato. Per esempio, durante la campagna elettorale americana, il presidente del M5s Giuseppe Conte è stato criticato a sinistra per non aver preso posizione in favore della candidata democratica Kamala Harris. In mente c'era ancora il legame fra Conte e Trump dei tempi in cui il presidente del M5s era a Palazzo Chigi. Un feeling rimasto scolpito nel famoso «Giuseppi» con cui Trump ribattezzò Conte, definendolo «un uomo pieno di talento». Ma l’acqua passata sotto i ponti un pò ha scavato. Qualche giorno fa, Conte ha criticato apertamente Trump: sul progetto di trasformare Gaza in una riviera «gli direi: hai detto una fesseria, rimangiatela subito». Un’espressione comunque meno cruda di quella usata dalla segretaria del Pd Elly Schlein: il progetto di Trump «è un insulto alla dignità del popolo palestinese» .

Di premier in premier, anche con l’attuale inquilina di Palazzo Chigi, Giorgia Meloni, Trump ha un ottimo rapporto. Il presidente americano non lo nasconde: «Meloni mi piace molto». E infatti le relazioni fra i due filano bene. Come ha dimostrato l’esito di un incontro volante a Mar a Lago in Florida, il 5 gennaio, dove si parlò di Cecilia Sala, la giornalista italiana arrestata in Iran e liberata pochi giorni dopo. Meno fan di quanto sia Salvini, e anche di quanto sia Meloni, appare il segretario di Forza Italia Antonio Tajani. Da ministro degli Esteri ha sempre avuto per Trump solo buone parole. Ma ogni tanto qualche puntualizzazione l’ha fatta: «La guerra dei dazi non conviene a nessuno», ha detto qualche giorno fa. Anche se non ha mai lanciato allarmi o sfide: «Serve il pragmatismo - ha spiegato - Io credo che l’Ue insieme sarà più forte e credo che la premier possa favorire il dialogo tra Trump e Von der Leyen che sta dando segnali positivi». Però, il plauso di Tajani per la telefonata fra Trump e il presidente russo Vladimir Putin è stato senza riserve: «Accolgo con favore il fatto che Stati Uniti e Russia tornino a parlarsi al massimo livello. Dobbiamo lavorare insieme ed uniti tutti noi europei, con gli Usa, per riportare la pace nel nostro continente». Almeno sul presidente americano, anche Azione si avvicina ai giudizi della sinistra. «L'America di Trump non avrà amici e alleati - ha detto Carlo Calenda - ma solo vassalli o nemici. Saranno tempi duri per gli europei». Mentre il presidente di Iv Matteo Renzi guarda come vanno le cose: «Io che non lo amo dico che Trump ha dato una scossa - ha detto - ha fatto un passaggio fondamentale nella ripartenza degli Stati Uniti d’America, anche se in una direzione che non è quella che amo». Una volta, in Aula al Senato, Meloni ricordò a Renzi quando, da presidente del consiglio, indossava un cappotto uguale a quello di Barack Obama. Renzi smentì: «Uno che si veste come il proprio leader, me lo permetta, è un pò perverso mentalmente, si chiama cosplayer. Ma io non sono questo. Forse ha sbagliato Matteo».