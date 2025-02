Meloni: "Il governo è determinato a portare avanti il protocollo Italia-Albania"

"Sarà importante fare chiarezza" sulle norme sui Paesi sicuri "e che la Corte di giustizia europea scongiuri il rischio di compromettere le politiche di rimpatrio non solo dell'Italia ma di tutti gli stati membri dell'Unione europea", ha detto Meloni sottolineando che dire che "appare fragile" l'argomentazione "della supremazia della normativa europea rispetto a quella italiana in base alla quale si disapplicherebbe la normativa italiana sui paesi sicuri" visto che la Germania "rimpatria in Afghanistan senza che questo dai giudici tedeschi sia considerato in contrasto con la normativa europea".

" La legalità è una priorità assoluta di questo governo perché senza non si possono garantire i diritti più banali per i cittadini, lo è la lotta a ogni mafia, alla criminalità diffusa e il controllo dell'immigrazione irregolare di massa". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Conferenza dei prefetti e dei questori.

Piantedosi: "1.300 espulsi in più nel 2024"

"Per il terzo anno di fila si è registrato un incremento tra il 15 ed il 20% di espulsioni. Non sono ancora abbastanza, dovremmo fare di più, ma rispetto al 2022, l'anno scorso ci sono stati 1.300 espulsi in più, 1.300 potenziali fattori di insicurezza per i nostri cittadini. dovremme o fare di più". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, aprendo la Conferenza dei prefetti e dei questori d'Italia sulle linee d'indirizzo per le politiche di contrasto all'immigrazione irregolare, in corso alla Scuola superiore dell'amministrazione dell'Interno.