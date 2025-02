Mozione di sfiducia a Santanchè, la ministra: "La gogna mediatica devasta la vita delle persone. Dimissioni? A breve nuova udienza, deciderò da sola"

In Aula alla Camera l'esame della mozione di sfiducia nei confronti della ministra Daniela Santanchè. Al termine le dichiarazioni di voto e poi il voto per appello nominale. Tra gli interventi previsti anche quelli della segretaria Dem Elly Schlein e del leader M5s Giuseppe Conte. "Mi trovo oggi a rispondere per la seconda volta a una mozione di sfiducia anche se questa ha per oggetto fatti, tutti da verificare, che sono antecedenti al mio giuramento da ministro", ha detto in Aula alla Camera la ministra del Turismo intervenuta per il seguito della discussione sulla mozione di sfiducia nei suoi confronti. "In quest'aula sembra che si possa raccontare la qualunque senza nemmeno approfondire cioè che dovrebbe essere evidente a ogni parlamentare, mi spiace per lei onorevole Ricciardi ma io non mi sento sola, anzi: ringrazio i tanti colleghi che sono con me e non mi sento sola neanche in Italia perché nella battaglia del garantismo ci sono la maggioranza degli italiani".

"Credo che la gogna mediatica e le paginate sui giornali devastino ancora prima del processo la vita delle persone con cicatrici che non si rimarginano. L'ergastolo mediatico è una condanna che rimarrà tutta la vita da 'fine pena mai'", ha aggiunto poi Santanchè. "Non voglio neppure citare invece chi ha affermato che le mie mani 'sono sporche di sangue'… non fa vergogna a me ma ha chi ha pronunciato questa accusa che mostra nella sua grandezza una grettezza e una cattiveria umana che alcuni avversari sono disposti ad usare ma certo non nei confronti dei loro colleghi". "Valuterò le dimissioni nel rispetto del presidente del Consiglio e del mio partito" «Ho una certezza: i vostri attacchi e la vostra persecuzione non finirà qui. Sarò sempre sotto attacco, sono per voi il 'male assolutò. A breve - ha sottolineato - ci sarà un’altra udienza preliminare e finora abbiamo solo sentito l'accusa. In quell'occasione farò una riflessione, per poter anche valutare le mie dimissioni. Ma la farò da sola, non avrò alcun tipo di pressione, costrizione o di paventati ricatti. Sarò guidata solo dal rispetto del mio premier, del Governo, della maggioranza ma soprattutto per l’amore per il mio partito dove certo io non vorrò mai diventare un problema ma continuare a essere una risorsa».