Trump: "Sull'Ucraina la tregua o arriva presto o non ci sarà"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver avuto "ottimi colloqui" con la Russia e l'Ucraina, sottolineando la necessità di raggiungere un accordo di pace prima di qualsiasi invio di peacekeeper nella regione. L'affermazione è giunta durante un incontro nello Studio Ovale con il primo ministro britannico Keir Starmer, segno di un rinnovato impegno diplomatico da parte della Casa Bianca per trovare una soluzione al conflitto in corso "o la tregua in Ucraina avverrà presto o non ci sarà affatto».. Parallelamente, Trump ha criticato l'Unione Europea per il suo atteggiamento nei confronti delle aziende statunitensi, anticipando l'introduzione di dazi reciproci come risposta alla politica commerciale di Bruxelles. "Non ci piace come l’UE tratta le nostre aziende. Avremo dazi reciproci con l’UE", ha affermato il presidente durante l'incontro con Starmer, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Trump ha inoltre attaccato l’imposta sul valore aggiunto applicata in Europa, considerandola un ulteriore ostacolo per le imprese americane. Un altro tema centrale del colloquio ha riguardato l'Ucraina. Trump ha annunciato che domani firmerà un accordo con il presidente Volodymyr Zelensky riguardante i minerali e le terre rare, risorse strategiche per l'industria tecnologica e della difesa. Il presidente ha definito tale accordo un "backstop", ossia una garanzia di sicurezza per Kiev, utilizzando un termine già impiegato da leader europei come Emmanuel Macron e Keir Starmer per descrivere il sostegno alla sicurezza ucraina. Nel corso della conferenza stampa, Trump ha evitato di rispondere direttamente a una domanda sulla sua precedente accusa a Zelensky di essere un "dittatore". "Io ho detto questo?", ha risposto il presidente americano, nonostante in passato abbia scritto su Truth Social che il leader di Kiev sarebbe un "dittatore non eletto e un comico mediocre". Una dichiarazione che ha suscitato polemiche e che evidenzia le tensioni nei rapporti tra i due leader. Con questi sviluppi, l’amministrazione Trump si trova a gestire un delicato equilibrio tra diplomazia internazionale e strategie economiche, con ripercussioni potenzialmente significative sulle relazioni con l’UE e il futuro del conflitto in Ucraina.