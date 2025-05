Referendum dell'8-9 giugno: le domande per il voto dei "fuori sede" entro il 5 maggio

Le domande di ammissione al voto «fuori sede» per i referendum abrogativi in programma domenica 8 e lunedì 9 giugno potranno essere presentate entro lunedì 5 maggio: domenica 4 maggio, termine originariamente fissato dall’autorità di governo per la presentazione della domanda, è infatti un giorno festivo e come già disposto dal ministero dell’Interno il termine slitta al primo giorno feriale successivo.

E’ quanto si apprende da fonti del Viminale dopo che il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, con una lettera al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, aveva sollecitato «l'urgente proroga» del termine in questione. Prefetture e Comuni hanno già avuto disposizioni in tal senso: è l’articolo 2 del decreto-legge n.27/2025, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.65 del 19 marzo 2025 a prevedere che gli elettori che - per motivi di studio, lavoro o cure mediche - si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni referendarie, possono votare nel comune di temporaneo domicilio.