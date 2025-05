Il centrodestra prova a sprintare sulla legge elettorale tra preferenze e listini bloccati. L'opposizione frena

Reintrodurre le preferenze o mantenere i listini bloccati: rischia di essere il primo dei bivi da affrontare nella discussione sulla legge elettorale che il centrodestra sta iniziando ad avviare. Finora si contano solo ipotesi, di fronte a cui le opposizioni hanno rizzato le antenne, anche alla luce dell’ultima intervista in cui Giorgia Meloni ha fatto allusioni a un bis. C'è chi come Angelo Bonelli (Avs) che davanti a questa «accelerazione» si domanda se la premier voglia «andare a elezioni anticipate». Chi come la leader del Pd Elly Schlein si limita a dire che «non c'è stato nessun contatto» con la maggioranza. E chi come il presidente del M5s Giuseppe Conte resta attendista: «Non c'è nessuna proposta. Quando sarà e se ci sarà, questa disponibilità» al confronto «noi valuteremo». Meloni intanto si prepara, mercoledì in Senato, a ribattere alle critiche delle opposizioni, che nel premier question time la interrogheranno sugli impegni assunti con gli Usa nell’incontro con Donald Trump, sulle strategie contro il caro-bollette, su politica industriale, spese militari e riforme da realizzare. Difficilmente la leader di FdI cambierà la linea sul premierato, la «madre di tutte le riforme», da portare avanti . Ma i dieci mesi di stallo alla Camera fanno ritenere a molti che non sia più una priorità. «È stata ridotta - l’affondo di Davide Faraone, di Iv - ad un accordicchio old style per una modifica alla legge elettorale».

«Non c'è nessun cantiere aperto sulla legge elettorale, figurarsi se vogliamo destabilizzare il Parlamento con due anni davanti...», prova a frenare un big di FdI. I ragionamenti, però, sono avviati. Se ne sta discutendo «tra noi all’interno del partito e anche con gli alleati, e il confronto si allargherà necessariamente anche alle opposizioni», ammette Alberto Balboni (FdI), presidente della commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama dove sta per essere incardinato il ddl che interviene sui ballottaggi per i comuni sopra i 15 mila abitanti. Una modifica vista negativamente dalle opposizioni. Balboni è anche «favorevole» alle preferenze, pur riconoscendo che «non sono così necessarie» se «le liste sono corte, quattro, cinque o massimo sei candidati».

Meloni si è sempre dichiarata contro i listini bloccati, ma secondo gli umori che emergono per ora in Parlamento l’idea di reintrodurre le preferenze proprio non alletta FI e Lega. Una novità in cantiere è l’eliminazione dei collegi uninominali, all’interno di una cornice proporzionale con premio di maggioranza. «A noi - dice il capogruppo di FI alla Camera Paolo Barelli - il proporzionale, sempre su base maggioritaria, non dispiace. Sempre maggioritario, quindi, non un proporzionale assoluto. Ma è ancora prematuro». I tempi non sono stretti se si guarda all’orizzonte della primavera 2027. Se invece dovesse realizzarsi uno scenario di voto anticipato di un anno, non sono escluse accelerazioni non troppo lontane. Intanto nel centrodestra proseguono le riflessioni sul terzo mandato dei governatori. Il prossimo bivio è entro il 18 maggio, quando scadono i termini del governo per impugnare la legge trentina che introduce il terzo mandato per il presidente della Provincia autonoma. Dopo la sentenza della Consulta che ha fissato a due il limite nelle Regioni ordinarie, le varie anime dell’esecutivo (da una parte la Lega, dall’altra FdI e FI) cercano un punto di caduta. Il tema è stato affrontato nell’ultimo Consiglio dei ministri, mercoledì scorso, e potrebbe tornare sul tavolo il prossimo venerdì. Intanto c'è attesa anche per il parere del Consiglio di Stato sulla finestra elettorale per il Veneto: autunno 2025 o primavera 2026, i due scenari.