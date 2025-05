Aldo Moro, l'anniversario della ritrovamento del corpo dello statista in via Fani. Il nipote: "Vive ancora, ricordare il suo insegnamento"

«Nello scorrere inesorabile del tempo, che porta il peso insostenibile di un dolore antico, la cosa più importante che si possa fare ora, nell’adesso, proprio in questo momento presente (unico lasso temporale sul quale noi uomini abbiamo potere) è dare voce ad Aldo Moro. Lasciare che sia lui e solo lui a parlare, visto che sempre qui gli tolgono e gli negano la parola come se fosse un oggetto invece che una persona. A noi di ascoltarlo con il cuore aperto ed attento. Soffermandoci a meditare e riflettere per poter giungere ad una comprensione unitaria della persona, del ruolo, dell’insegnamento, della bontà, dell’amore, della santità. In quanto ogni persona è un tutto inscindibile».

È quanto dichiara in una nota Luca Moro, nipote di Aldo Moro, in occasione dell’anniversario del ritrovamento del corpo dello statista in via Caetani, il 9 maggio del 1978. «Considero uno speciale 'testamento politicò di mio nonno Aldo il seguente periodo: «Noi non vogliamo essere gli uomini del passato, ma quelli dell’avvenire. Il domani non appartiene ai conservatori ed ai tiranni: è degli innovatori attenti, seri, senza retorica. E quel domani nella civile società appartiene, anche per questo, largamente alla forza rivoluzionaria e salvatrice del cristianesimo. Lasciamo dunque che morti seppelliscano morti. Noi siamo diversi, noi vogliamo essere diversi dagli stanchi e cari sostenitori di un mondo ormai superato». E questo 'mondo ormai superatò, a mio parere, è quello che vuole continuare a tenere (per quanto altro tempo ancora ?) Aldo Moro relegato, imprigionato, al solito, dentro un malefico portabagagli», prosegue il nipote. «Sembra quasi, lo dico senza tema di sbagliare, che a molti sfugga che Aldo Moro prima di morire sia stato vivo. Ed è nella sua vita che va cercata la verità». «Mio nonno è stato una persona importante, non solo e non tanto perché ha avuto in sorte una morte atroce (che non si dovrebbe augurare neanche ai propri nemici), ma perché nella vita ha fatto scelte decisive, essenziali, lungimiranti, (alcune impopolari ed incomprensibili al momento, ma risolutive per il futuro). È dunque il modo in cui ha condotto la sua vita che va studiato e ben compreso, se si vuole capire qualcosa sul significato e le modalità della sua terribile morte. Altrimenti dibattere sul caso Moro è un esercizio dialettico, che aggiunge confusione a confusione ed a noi regala ulteriore quanto inutile dolore».