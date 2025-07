Inchiesta urbanistica a Milano, Sala: "Le mie mani sono pulite, tutto nell'interesse dei milanesi". Tancredi si è dimesso

«Certa politica» che ha "comportamenti sgraziati» sta «commettendo un errore": il sindaco di Milano Giuseppe Sala lo ha detto nel suo intervento in aula aggiungendo che se questo viene fatta per ottenere «una fotonotizia» sulle pagine locali va bene ma «se lo fate per destabilizzarmi non avete possibilità, nella vita ho affrontate cose cento volte più gravi».

"Le mie mani sono pulite": lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo intervento durante la seduta del Consiglio comunale sull'inchiesta urbanistica in cui è indagato. «Tutto ciò che ho fatto nell’arco delle due sindacature, di cui ho avuto onere e onore, si è sempre esclusivamente basato sull'interesse dei cittadini e delle cittadine. Non esiste una singola azione che possa essere attribuita a mio vantaggio».

Noi, e nessun altro, abbiamo il dovere di mantenere gli impegni presi con le elettrici e gli elettori" ha proseguito il primo cittadino, sottolineando «l'obiettivo di tenere insieme sviluppo e aiuto a chi è in difficoltà». «Non tutto quello che abbiamo tentato è perfezione ma abbiamo mantenuto la traiettoria», ha aggiunto.

L'assessore Tancredi si è dimesso

«Ho rassegnato in data odierna le mie dimissioni dalla carica di assessore». Lo ha detto in Consiglio comunale l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, per cui la Procura ha chiesto l’arresto nell’ambito delle inchieste sull'urbanistica. «Sono giunto a questa decisione sofferta perché ritengo che sia la migliore per affrontare gli sviluppi giudiziari, ma anche per rispetto per gli organi giudicati, il sindaco, i colleghi di giunta, i cittadini milanesi e consiglieri».