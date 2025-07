Il Senato approva la separazione delle carriere con 106 sì. Meloni: "Giustizia più equa e trasparente, manteniamo le promesse con gli italiani"

Il Senato ha approvato la riforma costituzionale delle carriere dei magistrati con 106 voti a favore, 61 no e undici astenuti. Il testo approvato in seconda lettura - è la prima deliberazione del Senato - torna alla Camera.

"L'approvazione in seconda lettura al Senato della riforma costituzionale della giustizia segna un passo importante verso un impegno che avevamo preso con gli italiani e che stiamo portando avanti con decisione. Il percorso non è ancora concluso, ma oggi confermiamo la nostra determinazione nel dare all'Italia un sistema giudiziario sempre più efficiente, equo e trasparente". Cosi', in un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Sono molto soddisfatto, perché ho realizzato una mia aspirazione: è dal 1995, quando ho scritto il primo libro sulla giustizia da magistrato, ci credevo fermamente"., ha commentato il Guardasigilli, Carlo Nordio, conversando con i giornalisti in Senato.

"Di fronte a una riforma così epocale le divergenze di opinioni si sono acuite, ora spero che il dialogo riprenderà con maggiore serenità", ha detto Nordio.