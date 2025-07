Separazione delle carriere, le opposizioni insorgono. Serracchiani (Pd): "Un attacco grave alla Costituzione"

La copertina della Costituzione italiana mostrata a testa in giù, e poi il grido «vergogna, vergogna». Tradotto: la maggioranza sta capovolgendo i valori della nostra Carta. E’ la protesta dei senatori del Pd immediatamente dopo il voto in Aula della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Serracchiani: "Un attacco grave alla Costituzione"

«Separare le carriere dei magistrati significa piegare la giustizia al potere politico. Oggi in Senato è passato un attacco grave alla Costituzione. Continueremo a dire No, nelle sedi istituzionali e nelle piazze: perchè la giustizia deve rispondere ai cittadini, non ai governi». Così su X Debora Serracchiani del Pd.

Braga: "Scritta una brutta pagina"

«Oggi la maggioranza vota la riforma della giustizia, una riforma costituzionale unica nella storia che non abbia visto accogliere un solo emendamento. Vota per indebolire la magistratura, per controllare un potere dello Stato. Come tutte le destre non sopporta contrappesi e controlli, tutto ciò che frena una deriva autoritaria viene considerato un ingombro. Oggi è stata scritta una brutta pagina ma non è finita. Ci sono ancora alcuni passaggi parlamentari e poi il referendum. Toccherà agli italiani tutti fermare l’arroganza di chi è allergico alle regole e vuole piegare le istituzioni ai voleri di una parte, la propria, a destra. Non lo consentiremo». Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.