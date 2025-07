Ddl conti correnti: ecco cosa cambia per i risparmiatori

Un primo via libera che può portare a una sostanziale novità nel rapporto tra banche e clienti. Di preciso cosa cambia dopo l’approvazione in prima lettura di Palazzo Montecitorio (manca il secondo passaggio in Senato) del testo che impedisce agli istituti di credito di rifiutarsi ad aprire un conto corrente e chiuderlo se ha un saldo attivo? Nel dettaglio il provvedimento prevede che «fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda». E ancora la banca «comunica l’eventuale diniego di stipula, derivante dall’osservanza delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo, motivandolo per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del conto corrente». Dunque al netto dei casi di contrasto con la normativa anti-riciclaggio e anti-terrorismo, «non può recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo».

La Camera, con 254 voti favorevoli, ha dato il suo placet all’unanimità. L'iniziativa legislativa potrebbe avere un impatto concreto su molte persone, considerando che in Italia il numero dei conti correnti attivi è di 48.110.106, con un incremento di 5.611.749 unità rispetto al 2019, quando il totale si attestava a 42.498.357. Si tratta di una crescita del 13,2% in cinque anni, dati pubblicati dalla Federazione autonoma bancari italiani (Fabi). In testa alla graduatoria delle prime 30 città c'è Milano con 8.171.863 conti, pari al 17% del totale nazionale, segue Roma con 4.387.201 conti e una quota del 9,1% e al terzo posto Torino con 1.809.859 conti (3,8%). Invece per quanto riguarda la distribuzione territoriale la crescita il Nord Ovest si conferma la prima area per numero di conti, con 18,29 milioni nel 2024, in aumento del +19,2% rispetto al 2019; il Nord Est fa registrare 10,42 milioni di conti, con una crescita del +10,9%; il Centro Italia ha raggiunto i 9,99 milioni (+8,4%); il Sud ha toccato quota 6,30 milioni di conti (+9,5%); le Isole chiudono con 3,11 milioni, in crescita dell’11,5%.